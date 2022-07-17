«Шахтёр» в ближайшие дни объявит о подписании Ракицкого

Донецкий «Шахтёр» близок к подписанию контракта с экс-защитником санкт-петербургского «Зенита» Ярославом Ракицким, сообщает UA-Футбол со ссылкой на телеграм-канал «ТаТоТаке».
По сведениям источника, Ракицкий должен пополнить состав донецкого клуба уже в ближайшие дни. Детали соглашения не уточняются.
Напомним, 14 апреля 2022 года Ракицкий сыграл за «Шахтёр» в благотворительном матче с «Легией».
Последним клубом Ракицкого был «Зенит», за который он выступал с 2019 по 2022 год. Трансфер Ракицкого обошёлся действующему чемпиону России в € 10 млн. В составе российского клуба он принял участие в 108 матчах, в которых забил семь голов и сделал 11 результативных передач.
Ракицкий — воспитанник донецкого клуба. Он выступал в составе «Шахтёра» до января 2019 года. За «Шахтёр» он провёл 326 матчей, в которых записал в свой актив 14 голов и сделал 30 результативных передач.
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