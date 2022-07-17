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Вайсс: Хвича может стать достойной заменой Инсинье в «Наполи»

Вайсс: Хвича может стать достойной заменой Инсинье в «Наполи»
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57-летний словацкий специалист Владимир Вайсс высказался о переходе в «Наполи» Хвичи Кварацхелии, который ранее выступал за казанский «Рубин».

Если Хвича будет физически готов к футболу другого уровня, то вполне может стать достойной заменой Инсинье, который уехал в Америку. По игре один в один и даже один в два ему не так много равных», — сказал Вайсс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Пукшанским.

Напомним, Владимир Вайсс работал в России в период с 2006 по 2007 год – он возглавлял раменский «Сатурн». Затем он работал со сборными Словакии и Грузии, а также с казахстанским «Кайратом».

Полное интервью с Вайссом читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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