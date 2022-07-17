Нагельсман: заменить Левандовского в «Баварии» — большая проблема

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал уход польского нападающего Роберта Левандовского в «Барселону».



«Роберт провёл восемь выдающихся лет в «Баварии». Заменить его — большая проблема. Но сейчас меня это не сильно беспокоит, так как у нас хорошо подготовленная атака и я всё ещё избалован выбором», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.



33-летний Левандовски в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с «Барселоной» на три года с возможностью продления ещё на год. Сообщалось, что испанский клуб сможет разорвать соглашение с футболистом после двух сезонов. Левандовски станет первым игроком каталонского клуба, представляющим Польшу. В «Баварии» Роберт играл с 2014 года, когда перешёл в команду свободным агентом.

Роберт Левандовски переходит в «Барселону»: