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Нагельсман: заменить Левандовского в «Баварии» — большая проблема

Нагельсман: заменить Левандовского в «Баварии» — большая проблема
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Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсман прокомментировал уход польского нападающего Роберта Левандовского в «Барселону».

«Роберт провёл восемь выдающихся лет в «Баварии». Заменить его — большая проблема. Но сейчас меня это не сильно беспокоит, так как у нас хорошо подготовленная атака и я всё ещё избалован выбором», — приводит слова Нагельсмана Bayern & Germany.

33-летний Левандовски в ближайшее время должен пройти медицинский осмотр и подписать контракт с «Барселоной» на три года с возможностью продления ещё на год. Сообщалось, что испанский клуб сможет разорвать соглашение с футболистом после двух сезонов. Левандовски станет первым игроком каталонского клуба, представляющим Польшу. В «Баварии» Роберт играл с 2014 года, когда перешёл в команду свободным агентом.

Роберт Левандовски переходит в «Барселону»:

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