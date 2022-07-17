Хесус Медина: ЦСКА способен обыгрывать «Зенит» и стать чемпионом

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина считает, что армейской команде по силам стать чемпионом Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Футболист заявил, что ЦСКА способен обыгрывать «Зенит».

«У ЦСКА получилась отличная игра с «Уралом». Думаю, мы могли забить больше, но ничего страшного, это была первая игра в чемпионате. В следующем матче будем выглядеть лучше.

Может ли ЦСКА стать чемпионом в этом сезоне? Думаю, да, мы можем выиграть чемпионат. Главное — улучшать свои качества и играть лучше. На мой взгляд, мы способны обыгрывать «Зенит» и стать чемпионом. Наша задача — становиться лучше и идти от игры к игре», — приводит слова Медины «РБ Спорт».

Напомним, в матче первого тура нового сезона РПЛ ЦСКА обыграл «Урал» со счётом 2:0.