Медина: никогда не перейду в «Спартак»! ЦСКА — самый топовый клуб России
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Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак», так как считает свою нынешнюю команду лучшей в России. Тем не менее футболист подчеркнул, что в будущем мог бы поиграть в АПЛ, Ла Лиге или Серии А.
«Сейчас я в ЦСКА, это самый топовый клуб в России. Меня тут всё устраивает, но, если говорить про будущее, я мог бы поиграть в Англии, Испании или Италии.
Могу ли я представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!» — приводит слова Медины «РБ Спорт».
Напомним, Хесус Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Ранее 25-летний парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити». Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.
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