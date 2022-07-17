Медина: никогда не перейду в «Спартак»! ЦСКА — самый топовый клуб России

Полузащитник ЦСКА Хесус Медина заявил, что никогда не перейдёт в «Спартак», так как считает свою нынешнюю команду лучшей в России. Тем не менее футболист подчеркнул, что в будущем мог бы поиграть в АПЛ, Ла Лиге или Серии А.

«Сейчас я в ЦСКА, это самый топовый клуб в России. Меня тут всё устраивает, но, если говорить про будущее, я мог бы поиграть в Англии, Испании или Италии.

Могу ли я представить, что буду играть за «Спартак»? Нет, это исключено, я точно никогда не перейду в «Спартак». Я в ЦСКА!» — приводит слова Медины «РБ Спорт».

Напомним, Хесус Медина перешёл в ЦСКА на правах свободного агента. Ранее 25-летний парагваец выступал за «Нью-Йорк Сити». Сейчас интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в € 5 млн.