Кавазашвили: «Спартак» — молодцы, что боролись и вырвали ничью. Но в Абаскаля я не верю

Бывший футболист «Спартака» Анзор Кавазашвили прокомментировал результат матча первого тура Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (1:1).

«Я на сегодняшний день не очень верю в Абаскаля. Потому что я не знаю, какие взаимоотношения у него с футболистами, какие у него планы. Я не могу понять таких тренеров, которые не хотят поставить в известность специалистов любимого клуба.



«Ахмат» сам виноват, что упустил победу. Но, к чести спартаковских молодых футболистов, могу сказать, что они не остановились, до конца боролись и всё-таки вырвали ничью. Этого было достаточно для того, чтобы не уехать из прекрасной Чечни обиженными и угнетёнными», — сказал Кавазашвили в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.