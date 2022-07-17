Шоу: тен Хаг практичен в работе. Он требует от игроков «МЮ» соблюдения высоких стандартов

Защитник «Манчестер Юнайтед» Люк Шоу рассказал о тренировках под руководством главного тренера Эрика тен Хага.



«Мы не можем больше быть довольны тем, как работает команда. Мы не на том уровне, на котором должны быть. Но в последние несколько недель мы сильно продвинулись вперёд. Тренер знает, что нужно команде, у него есть свой собственный стиль. Он знает, как хочет руководить и работать. Все игроки приняли это во внимание.



Тен Хаг практичен в своей работе, он проводит много тренировок. Он всегда вмешивается в процесс, если видит, что игроки не соблюдают стандарты подготовки. Думаю, это хорошо, ведь так он поддерживает высокие стандарты, требует максимума от игроков. Нам ещё многое предстоит сделать, это лишь начало», — приводит слова Шоу пресс-служба «Манчестер Юнайтед».