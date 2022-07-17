В ЦСКА показали, как Федотов реагировал на события в матче с «Уралом»

Пресс-служба московского ЦСКА в телеграм-канале опубликовала видео, на котором главный тренер армейцев Владимир Федотов реагирует на события, происходившие в первом тайме матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:0). Встреча проходила на «ВЭБ Арене».

Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале ЦСКА.

55-летний Федотов возглавил ЦСКА 15 июня 2022 года. Матч с «Уралом» стал для специалиста первым официальным на посту главного тренера московской команды. Предыдущие 2,5 года Федотов был главным тренером «Сочи», с которым в сезоне-2021/2022 завоевал серебряные медали чемпионата России.

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