В ЦСКА показали, как Федотов реагировал на события в матче с «Уралом»
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Пресс-служба московского ЦСКА в телеграм-канале опубликовала видео, на котором главный тренер армейцев Владимир Федотов реагирует на события, происходившие в первом тайме матча 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ) с «Уралом» (2:0). Встреча проходила на «ВЭБ Арене».
Права на видео принадлежат РФС. Посмотреть его можно в телеграм-канале ЦСКА.
55-летний Федотов возглавил ЦСКА 15 июня 2022 года. Матч с «Уралом» стал для специалиста первым официальным на посту главного тренера московской команды. Предыдущие 2,5 года Федотов был главным тренером «Сочи», с которым в сезоне-2021/2022 завоевал серебряные медали чемпионата России.
Футболистка Ксения Коваленко нарядила дочь в футболку ЦСКА. Денис Глушаков недоволен. Видеоролик:
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