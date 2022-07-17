Мелкадзе: «Сочи» изнутри знает систему игры Федотова. С ЦСКА будет тяжёлый матч
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе поделился ожиданиями от предстоящего матча с ЦСКА во втором туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Армейцев тренирует бывший главный тренер сочинцев Владимир Федотов. Встреча состоится на стадионе ЦСКА 23 июля.
«Эмоции от игры с ЦСКА обычные. Второй тур чемпионата, первый выиграли, как и они. Будет хороший матч. Принципиальности никакой нет. «Сочи» сейчас не та команда, чтобы с кем-то принципиальничать. Изнутри знаем его систему игры.
Будет очень тяжёлая игра для обеих команд, а для зрителей очень хорошая. В чём сильные стороны Федотова как тренера? Он чётко знает, чего хочет от игроков. Психологически сильный тренер», — передаёт слова Мелкадзе корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.
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