Нобоа: из «Зенита» звонил Сергей Семак. Сказал: «Хочу, чтобы ты играл с нами»

Полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа заявил, что с ним связывался главный тренер «Зенита» Сергей Семак. При этом эквадорец не сообщил, планирует ли перейти в клуб из Санкт-Петербурга.



«Кто связывался со мной из «Зенита»? Разговаривал с Сергеем Семаком. Мы с ним давние друзья. Он сказал: «Вижу, что ты играешь хорошо. Я хочу, чтобы ты играл с нами». Я просто хочу играть. Как в «Сочи» отнеслись к такому звонку? Он по-дружески звонил», — передаёт слова Нобоа корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Ранее Нобоа говорил, что может перейти в ЦСКА. Московский клуб возглавил бывший наставник южан Владимир Федотов.

Примечательно, что в прошлом сезоне Нобоа был признан лучшим игроком РПЛ по версии РФС.