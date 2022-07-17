Циннбауэр прокомментировал ничью «Локомотива» в матче с «Пари НН»
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр прокомментировал ничейный результат в матче с «Нижним Новгородом» (1:1) в рамках 1-го тура Российской Премьер-Лиги.
«Первые 20 минут мы хорошо входили в игру, полностью её контролировали. После удаления «Нижнего Новгорода» наша схема и схема соперника изменились. Бывает, что против команды в меньшинстве играть становиться сложнее. В концовке первого тайма мы начали доминировать всё больше, после этого мы добавили Бека-Бека в атаку, чтобы он освежил игру. Следствием этого явился забитый гол, после него мы тоже контролировали игру. У нас было достаточно шансов увеличить счёт: удар в штангу, неназначенный пенальти», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
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