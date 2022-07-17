Циннбауэр: нельзя однозначно сказать, что Худяков — основной вратарь «Локомотива»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр не считает однозначно Даниила Худякова основным вратарём своей команды.

«Во вратарской линии всегда нужно следить за тем, кто лучше. Худяков отыграл хороший матч. Будем смотреть, что будет происходить в ближайшие недели. Эта позиция будет меняться в зависимости от конкуренции и состояния игроков. Нельзя однозначно сказать, что Худяков теперь основной, но могу сказать, что у нашего штаба к нему полное доверие», — передаёт слова Циннбауэра корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 17 июля, «Локомотив», играя в большинстве с 28-й минуты, упустил победу над «Нижним Новгородом». На 52-й минуте счёт открыл Вильсон Изидор, а на 70-й его сравнял Вячеслав Кротов.