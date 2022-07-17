«Рубин» и тульский «Арсенал» стартовали с побед в Первой лиге

«Рубин» и тульский «Арсенал» провели матчи первого тура Первой лиги. Обе команды в прошлом сезоне выступали в РПЛ, но не смогли сохранить прописку в элитном дивизионе.



«Рубин» принимал в Казани «Родину», которая в прошлом сезоне выступала в ФНЛ-2. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Дублем в составе «Рубина» отметился форвард Джоэль Фамейе. В концовке первого тайма он открыл счёт с пенальти, а после перерыва забил уже с игры.

Тульский «Арсенал» в первом туре принимал «СКА-Хабаровск». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. В составе гостей дублем отметился Василий Алейников. Но тульскому клубу победу принесли точные удары Евгения Луценко, Камрана Алиева и Кирилла Панченко.