«Рубин» и тульский «Арсенал» стартовали с побед в Первой лиге
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«Рубин» и тульский «Арсенал» провели матчи первого тура Первой лиги. Обе команды в прошлом сезоне выступали в РПЛ, но не смогли сохранить прописку в элитном дивизионе.
«Рубин» принимал в Казани «Родину», которая в прошлом сезоне выступала в ФНЛ-2. Встреча закончилась со счётом 2:0 в пользу хозяев. Дублем в составе «Рубина» отметился форвард Джоэль Фамейе. В концовке первого тайма он открыл счёт с пенальти, а после перерыва забил уже с игры.
Первая лига. 1-й тур
17 июля 2022, воскресенье. 18:00 МСК
Рубин
Казань
Окончен
2 : 0
Родина
Москва
1:0 Фамейе – 44' (пен) 2:0 Фамейе – 52'
Тульский «Арсенал» в первом туре принимал «СКА-Хабаровск». Встреча закончилась со счётом 3:2 в пользу хозяев. В составе гостей дублем отметился Василий Алейников. Но тульскому клубу победу принесли точные удары Евгения Луценко, Камрана Алиева и Кирилла Панченко.
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