Магкеев: тренером «Локо» остаётся Комппер, Циннбауэр придерживается тех же принципов

Защитник «Локомотива» Станислав Магкеев высказался о тренерских перестановках в московской команде.
«Теперь работа на результат? Думаю, да. Нам пора показывать результат. Вижу ли себя игроком основы в этом сезоне? Да. Но всё зависит от тренера. Привык ли к новому тренеру? Тренером у нас остаётся Комппер. Все тренеры знают нашу философию и её придерживаются. Циннбауэр придерживается тех же принципов», — передаёт слова Магкеева корреспондент «Чемпионата» Илья Никульников.
23-летний Магкеев — воспитанник «Алании». Он перешёл в московскую команду в 2014 году. За первую команду железнодорожников Станислав в 53 матчах не отметился результативными действиями и заработал 11 жёлтых карточек.
Сегодня, 17 июля, «Локомотив» в большинстве не сумел удержать победу над «Нижним Новгородом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась ничьей — 1:1. На 28-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён форвард нижегородцев Тимур Сулейманов. На 52-й счёт открыл Вильсон Изидор, но уже через 18 минут Вячеслав Кротов счёт сравнял.
- 17 июля 2022
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