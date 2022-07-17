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Цорн: не удивляет, что Худяков выигрывает конкуренцию у Гильерме — я его фанат

Цорн: не удивляет, что Худяков выигрывает конкуренцию у Гильерме — я его фанат
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн признался, что его не удивляет тот факт, что Даниил Худяков выигрывает конкуренцию у Маринато Гильерме на позиции первого вратаря московской команды.

«Если Худяков выходит в основе, значит тренеры приняли такое решение. Значит, Худяков выигрывает конкуренцию. Меня это не удивляет, я фанат Худи. Он очень хорошо себя показывает на тренировках. Если принимают решение его ставить, я только за», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Сегодня, 17 июля, «Локомотив» в большинстве не сумел удержать победу над «Нижним Новгородом» в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ). Встреча завершилась ничьёй — 1:1. На 28-й минуте за вторую жёлтую карточку был удалён форвард нижегородцев Тимур Сулейманов. На 52-й счёт открыл Вильсон Изидор, но уже через 18 минут Вячеслав Кротов счёт сравнял.

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