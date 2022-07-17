Цорн: легионеры «Локомотива» подписали соглашения — они в России и не хотят уезжать
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Спортивный директор «Локомотива» Томас Цорн рассказал о ситуации с легионерами в клубе. По словам Цорна, иностранцы не планируют покидать «железнодорожников».
«У нас сейчас с легионерами ситуация стабильная. Все ребята здесь, не хотят уезжать. Иностранцы подписали дополнительные соглашения. Это обычно юридически-защищённая ситуация», — передаёт слова Цорна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
Ранее из «Локомотива» уехал чешский форвард Ян Кухта. Остальные легионеры клуба продолжают выступать за «Локомотив».
Сегодня, 17 июля, москвичи провели матч 1-го тура РПЛ. «Железнодорожники» сыграли вничью с «Пари НН» (1:1). Цорн заявил, что московский клуб в матче с «Пари НН» потерял два очка, не сумев победить.
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