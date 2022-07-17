Карпин заявил, что «Ростов» будет тренироваться в Москве перед матчем с «Локо» во 2-м туре

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин оценил игру полузащитника Даниила Уткина в матче с «Динамо» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).

«Доволен игрой Уткина. Почему он не должен был сыграть 90 минут, когда он провёл все предсезонные сборы.



Если говорить о логистике, перед матчем с «Локо» мы остаёмся в Москве, будем тренироваться здесь», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Валентина Сивкович.

Сегодня, 17 июля, подопечные Валерия Карпина в матче 1-го тура Российской Премьер-Лиги сыграли вничью с московским «Динамо» (1:1) на «ВТБ Арене». За динамовцев отличился Вячеслав Грулёв, а у «Ростова» — экс-форвард «Динамо» Николай Комличенко, который не праздновал гол в ворота бывшего клуба. В следующем туре чемпионата России «Ростов» сыграет в Москве с «Локомотивом» на «РЖД Арене». Встреча состоится 24 июля и начнётся в 20:00 мск.