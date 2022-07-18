Исландия – Франция: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 18 июля, состоится матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Исландия — Франция. Встреча пройдёт на стадионе «Нью-Йорк» в Ротерхэме (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Исландия — Франция покажет телеканал «Матч! Футбол 2».



Матч обслужит бригада арбитров во главе с чешкой Яной Адамковой. Ассистенты рефери — чешка Луцие Ратайнова и представительница Словакии Мария Сукеникова.



Соперниками женских сборных Франции и Исландии по группе D являются национальные команды Италии и Бельгии. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.



6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.