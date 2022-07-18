Италия – Бельгия: во сколько матч женского чемпионата Европы, где смотреть

Сегодня, 18 июля, состоится матч третьего тура группового этапа женского чемпионата Европы — 2022 Италия — Бельгия. Встреча пройдёт на стадионе «Академи» в Манчестере (Англия). Начало матча — в 22:00 мск. В прямом эфире встречу Италия — Бельгия покажет телеканал «Матч».
Матч обслужит бригада арбитров во главе с хорваткой Иваной Мартинчич. Ассистенты рефери — хорватка Саня Роджак-Каршич и представительница Словении Сташа Шпур.
Соперниками женских сборных Италии и Бельгии по группе D являются национальные команды Исландии и Франции. Чемпионат Европы — 2022 продлится до 31 июля. Финальный матч турнира пройдёт на стадионе «Уэмбли» в Лондоне.
6 июля на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере состоялся матч-открытие чемпионата Европы 2022 года среди женщин между национальными командами Англии и Австрии. Победу со счётом 1:0 одержали хозяева поля.
- 18 июля 2022
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