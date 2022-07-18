В «Факеле» рассказали, сколько болельщиков посетили гостевую игру с «Краснодаром»

Около 1400 болельщиков «Факела» присутствовали на первом матче своей команды после возвращения в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте. Воронежский клуб в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).

Сообщается, что болельщики смогли добраться на игру, несмотря на закрытые аэропорты в Воронеже и Краснодаре, а также малое количество билетов на поезд. Главный тренер «Факела» Олег Василенко после матча с «Краснодаром» поблагодарил болельщиков команды:



«Честь и хвала нашим болельщикам, они сделали шоу. Они поддерживали нас просто здорово. Уверен, что и в Воронеже все смотрели, переживали. Весь город. Мы довольны, что мы вот так сделали первый шаг», — сказал Василенко.