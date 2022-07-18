В «Факеле» рассказали, сколько болельщиков посетили гостевую игру с «Краснодаром»
Поделиться
Около 1400 болельщиков «Факела» присутствовали на первом матче своей команды после возвращения в Российскую Премьер-Лигу (РПЛ). Об этом сообщает пресс-служба на официальном сайте. Воронежский клуб в гостях сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2).
Сообщается, что болельщики смогли добраться на игру, несмотря на закрытые аэропорты в Воронеже и Краснодаре, а также малое количество билетов на поезд. Главный тренер «Факела» Олег Василенко после матча с «Краснодаром» поблагодарил болельщиков команды:
«Честь и хвала нашим болельщикам, они сделали шоу. Они поддерживали нас просто здорово. Уверен, что и в Воронеже все смотрели, переживали. Весь город. Мы довольны, что мы вот так сделали первый шаг», — сказал Василенко.
Комментарии
- 18 июля 2022
-
09:30
-
09:30
-
09:30
-
09:18
-
09:05
-
09:00
-
09:00
-
08:57
-
08:30
-
08:15
-
08:03
-
08:00
-
08:00
-
07:45
-
07:42
-
07:22
-
07:20
-
07:11
-
07:10
-
06:44
-
06:38
-
06:24
-
05:54
-
05:43
-
05:36
-
05:34
-
05:25
-
04:49
-
04:47
-
04:31
-
04:15
-
04:14
-
04:00
-
03:53
-
03:40
Партнерский контент