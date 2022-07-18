Бушманов: мне была близка философия Руя Витории. У «Спартака» был реально сильный тренер

Бывший тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов признался, что ему симпатизировала философия поргульского тренера Руя Витории.
«Я вернулся в «Спартак» в 2021 году, и мне была близка философия Руя Витории. Я видел и понимал, во что он хотел играть. Такие вещи сразу видны по тренировочному процессу, по упражнениям, которые даются команде, по общению. Да, у него не получилось воплотить в жизнь все свои идеи — времени не хватило, — но это реально сильный, опытный тренер.
В чемпионате действительно играли неважно — были вопросы и по качеству футбола, и по результату. Мне кажется, одним из самых важных факторов успеха команды является единство. Когда его нет, будь ты хоть гениальным тренером — не факт, что у тебя что-то получится», — рассказал Бушманов в эксклюзивном интервью корреспондентам «Чемпионата» Олегу Лысенко и Григорию Телингатеру.
Полное интервью с Евгением Бушмановым читайте на «Чемпионате».
- 18 июля 2022
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