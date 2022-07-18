Гарет Бэйл прокомментировал свой дебют за «Лос-Анджелес»

Валлийский нападающий Гарет Бэйл прокомментировал первое появление на поле в качестве игрока «Лос-Анджелеса», в который он перешёл этим летом в качестве свободного агента из мадридского «Реала».

«Было очень влажно — это то, к чему я не привык. Я бы не сказал, что стиль игры сильно отличается чем-то, я просто привыкаю к философии команды. Мы работаем над этим на тренировках каждый день. Я стараюсь изучать это дополнительно до и после тренировки с тренерами.



Сегодня была просто попытка набрать форму как можно быстрее, чтобы когда я выйду на поле, я смог сделать все возможное, чтобы помочь команде.

Я был бы очень рад взять трофей сразу в дебютном сезоне. Хочу попытаться внести как можно больший вклад в эту команду, чтобы выигрывать игры и трофеи», — сказал Бэйл на послематчевой пресс-конференции.

Бэйл в матче с «Нэшвиллом» вышел на поле на 72 минуте матча. «Лос-Анджелеса» выиграл со счетом 2:1.