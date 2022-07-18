Игрок «Пари НН» Шильцов прокомментировал ничью с «Локомотивом»

Полузащитник «Нижнего Новгорода» Константин Шильцов высказался о ничейном результате с «Локомотивом» (1:1) в 1-м туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ).
«Ничья в Москве с «Локомотивом» это очень неплохо для нас. Понятно, что всегда хочется побеждать, именно на это мы и настраиваемся, но все-таки не будем забывать, что большую часть матча мы играли в меньшинстве. Плюс «Локомотив» перед своими болельщиками в первой игре сезона тоже очень хотел выиграть. Так что, считаю, можем занести себе в актив эту ничью.
Какая задача была перед выходом на замену? Нужно было хорошо поработать, принести максимальную пользу команде», — рассказал Шильцов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
20-летний Щильцов находится в «Пари-НН» в аренде, трансфер игрока принадлежит «Спартаку».
- 18 июля 2022
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