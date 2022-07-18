«Бенфика» разгромила «Фулхэм» в матче с шестью мячами. Видео

Сегодня, 18 июля, в товарищеском матче встречались португальская «Бенфика» и английский «Фулхэм». Игра закончилась разгромной победой «Бенфики» со счётом 5:1. В стартовом составе португальской команды на поле появился экс-нападающий донецкого «Шахтёра» Давид Нерес. После перерыва у «орлов» вышел украинский нападающий Роман Яремчук, забивший один из голов команды.

Первый гол «Бенфики» на 3-й минуте забил Рафа, на 21-й Гонсало Рамос увеличил преимущество своей команды, а уже через восемь минут довёл счёт до крупного — 3:0. На 57-й минуте отличился Яремчук, а спустя четыре минуты «Фулхэм» забил свой единственный мяч в матче — отличился Александар Митрович. На 64-й Энрике Араужу установил окончательный счёт товарищеского матча — 5:1 в пользу «Бенфики».

«Бенфика» разгромила «Фулхэм», забив 5 мячей. Видеоролик:

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