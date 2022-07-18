Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Ян Зоммер может перейти в «Ниццу»

Ян Зоммер может перейти в «Ниццу»
Комментарии

33-летний швейцарский вратарь Ян Зоммер мёнхенгладбахской «Боруссии» может перейти во французский клуб «Ницца». Об этом сообщает издание L’Équipe.

Сообщается, что клубы договорились о переходе вратаря. Зоммер сначала был решительно настроен остаться в «Боруссии», однако в последнии дни он все ближе и ближе к переходу во французскую команду. Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр лично заинтересован в опытном голкипере сборной Швейцарии.

В минушвнем сезоне Ян Зоммер провёл 35 матчей во всех турнира в футболке мёнхенгладбахской «Боруссии», в семи из которых оставил свои вороты в неприкосновенности. Контракт вратаря с немецкой командой истекает в 2023 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает швейцарца в € 5 млн.

Самые необычные формы нового сезона. Любовь к родному городу, музыке и ретро Самые необычные формы нового сезона. Любовь к родному городу, музыке и ретро
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022