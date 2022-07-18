Ян Зоммер может перейти в «Ниццу»
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33-летний швейцарский вратарь Ян Зоммер мёнхенгладбахской «Боруссии» может перейти во французский клуб «Ницца». Об этом сообщает издание L’Équipe.
Сообщается, что клубы договорились о переходе вратаря. Зоммер сначала был решительно настроен остаться в «Боруссии», однако в последнии дни он все ближе и ближе к переходу во французскую команду. Главный тренер «Ниццы» Люсьен Фавр лично заинтересован в опытном голкипере сборной Швейцарии.
В минушвнем сезоне Ян Зоммер провёл 35 матчей во всех турнира в футболке мёнхенгладбахской «Боруссии», в семи из которых оставил свои вороты в неприкосновенности. Контракт вратаря с немецкой командой истекает в 2023 году. Интернет-портал Transfermarkt оценивает швейцарца в € 5 млн.
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