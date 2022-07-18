Силкин: «Динамо» сложно играть в футбол без обороны, да и в нападении всё беззубо

Бывший тренер московского «Динамо» Сергей Силкин поделился мнением об игре столичной команды в матче с «Ростовом».
«Не очень понравилось то, что увидел вчера в матче с «Ростовом». Для победы команда должна надёжно играть в обороне, а у «Ростова» моментов было больше, чем у «Динамо». Вдохновляет ли пара защитников Паршивлюк — Кутицкий? Выбора особого нет. В нападении всё беззубо. В прошлом сезоне клуб хорошо прошёл первую часть чемпионата — на этот раз такого не будет. Во второй половине сезона «Динамо» буксануло, обнаружились слабые места. Сейчас надо затыкать дыры — «Динамо» сложно в футбол играть без обороны.
Гол Комличенко? Он силовой центральный нападающий. Забил в своём стиле. Подставил голову: оказался там, где надо. Хорошая была подача», — сказал Силкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Вчера, 17 июля, в Москве на стадионе «ВТБ Арена» проходил матч 1-го тура РПЛ. «Динамо» принимало «Ростов». Встреча команд закончилась со счётом 1:1.
- 18 июля 2022
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