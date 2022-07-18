Андрей Канчельскис рассказал, кто из команд удивил его в первом туре РПЛ

Бывший российский футболист Андрей Канчельскис признался, что в первом туре Российской Премьер-Лиги (РПЛ) его удивил «Факел».

«Больше остальных в первом туре удивил «Факел» — они дали бой «Краснодару». Да, у последних почти нет легионеров, но забить «Краснодару» два мяча на выезда — уже достойно.



«Химки» тоже приятно удивили. Было видно, что у «Зенита» не было достаточного настроя на игру. Думали, что возьмут шапкозакидательством и без пыли. Но в футболе никогда нельзя расслабляться, нужно играть от первой минуты до последней», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Напомним, вчера, 17 июля, «Факел» в гостевом матче сыграл вничью с «Краснодаром» (2:2). Воронежская команда вернулась в элитный дивизион спустя два десятилетия.