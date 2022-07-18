В «Манчестер Сити» показали первую тренировку Холанда с командой

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд провёл первую тренировку с английской командой на предсезонных сборах в Техасе.

Напомним, 21-летний норвежский футболист перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» перед стартом сезона-2022/2023. По сведениям Transfermarkt, сумма сделки составила € 60 млн. Эрлинг подписал контракт с новой командой на пять лет.

Уроженец «Лидса» Холанд прошёл через все молодёжные команды сборной Норвегии. В сентябре 2019 года он дебютировал за основную сборную страны. С тех пор в 21 матче нападающий забил 20 голов и отдал три результативные передачи.

Новый сезон начнётся для «Манчестер Сити» матчем за Суперкубок Англии, который состоится 30 июля. В нём команда Пепа Гвардиолы встретится с «Ливерпулем».