В «Манчестер Сити» показали первую тренировку Холанда с командой
Поделиться
Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд провёл первую тренировку с английской командой на предсезонных сборах в Техасе.
Напомним, 21-летний норвежский футболист перешёл в «Манчестер Сити» из дортмундской «Боруссии» перед стартом сезона-2022/2023. По сведениям Transfermarkt, сумма сделки составила € 60 млн. Эрлинг подписал контракт с новой командой на пять лет.
Уроженец «Лидса» Холанд прошёл через все молодёжные команды сборной Норвегии. В сентябре 2019 года он дебютировал за основную сборную страны. С тех пор в 21 матче нападающий забил 20 голов и отдал три результативные передачи.
Новый сезон начнётся для «Манчестер Сити» матчем за Суперкубок Англии, который состоится 30 июля. В нём команда Пепа Гвардиолы встретится с «Ливерпулем».
Комментарии
- 18 июля 2022
-
15:36
-
15:35
-
15:32
-
15:23
-
15:20Бушманов: Кутепов ещё покажет себя Эксклюзив
-
15:13
-
15:02
-
15:01
-
15:00
-
14:54
-
14:50
-
14:36
-
14:34
-
14:34
-
14:31
-
14:27
-
14:23
-
14:23
-
14:06
-
14:05
-
13:55
-
13:55
-
13:40
-
13:39
-
13:34
-
13:30
-
13:28
-
13:17
-
13:06
-
13:05
-
13:04
-
12:56
-
12:52
-
12:34
-
12:30
Партнерский контент