В «Рубине» заявили об отсутствии интереса к Набиуллину

Спортивный директор «Рубина» Олег Яровинский рассказал, что клуб вёл переговоры о возвращении с защитником Эльмиром Набиуллиным, но они не закончились успешно.



«Мы с Эльмиром вели переговоры, делали ему предложение, но договориться не сумели. Это было почти месяц назад. А сейчас у нас планы в этих позициях уже изменились. Пытаться приглашать больше не будем. Мы его звали, но он по разным причинам отказался», — сказал Яровинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

27-летний Набиуллин — воспитанник «Рубина». Он покинул команду в 2018 году, когда перешёл в «Зенит». Затем Эльмир выступал за «Сочи», а с июля 2021-го был игроком «Химок». 15 июля 2022 года подмосковная команда объявила о расторжении контракта с Набиуллиным.