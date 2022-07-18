Колосков — о первом туре РПЛ: «Динамо» — сырая команда, а «Зенит» остаётся фаворитом

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о прошедшем первом туре в Российской Премьер-Лиге.

«Динамо» ещё в стадии становления — это сырая и несыгранная команда. У москвичей большие проблемы в обороне. Но это объяснимо, ведь ушли два сильных центральных защитника. Надо комплектовать команду. Иначе с таким составом успехов не добьёшься.



«Зенит» показал игру, которая присуща им, когда есть настроение у бразильцев. Но есть проблема — они не любят вязкую игру. В таком случае терять кураж. Как раз по этой причине Семак стал выпускать россиян. Да, они хоть и сыграли вничью в первому Ире, но всё равно остаются фаворитом РПЛ — тут и говорить нечего», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.