Колосков — о первом туре РПЛ: «Динамо» — сырая команда, а «Зенит» остаётся фаворитом

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков высказался о прошедшем первом туре в Российской Премьер-Лиге.
«Динамо» ещё в стадии становления — это сырая и несыгранная команда. У москвичей большие проблемы в обороне. Но это объяснимо, ведь ушли два сильных центральных защитника. Надо комплектовать команду. Иначе с таким составом успехов не добьёшься.
«Зенит» показал игру, которая присуща им, когда есть настроение у бразильцев. Но есть проблема — они не любят вязкую игру. В таком случае терять кураж. Как раз по этой причине Семак стал выпускать россиян. Да, они хоть и сыграли вничью в первому Ире, но всё равно остаются фаворитом РПЛ — тут и говорить нечего», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
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