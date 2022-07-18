Марио Фернандес близок к подписанию контракта с «Сантосом»

Защитник московского ЦСКА Марио Фернандес, приостановивший контракт с российской командой, в ближайшее время может стать игроком бразильского «Сантоса». Об этом сообщает журналист Адемир Куинтиньо в «Твиттере».

После окончания сезона-2021/2022 31-летний Фернандес попросил ЦСКА о приостановке контракта, действующего до 2024 года, на неопределённый срок. Такое решение было связано с предстоящим пополнением в семье бразильского футболиста, проведшего 33 матча в составе сборной России. Фернандес стал игроком ЦСКА в 2012 году. В 329 матчах за команду защитник забил 11 голов и отдал 47 результативных передач.

Напомним, сезон-2022/2023 ЦСКА начал под руководством Владимира Федотова. В первом туре чемпионата России армейцы обыграли дома «Урал» (2:0).