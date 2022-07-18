«Барселона» хочет, чтобы Левандовски взял девятый номер. Причина — деньги

Каталонская «Барселона» хочет, чтобы новоиспечённый форвард команды Роберт Левандовски взял себе девятый номер, так как тогда его футболки будут продаваться в большем количестве. Об этом сообщает издание Sport.es.

Каталонский клуб до сих не раскрыл номера других новичков, пришедших в клуб этим летом: ивуарийца Франка Кессье, датчанина Андреаса Кристенсена, бразильца Рафиньи. Однако сообщается, что клуб хочет, чтобы Левандовски взял девятый номер, несмотря на то что этот номер занят голландцем Мемфисом Депаем.

Руководство «Барселоны» хочет установить некоторую иерархию среди команды, которая будет формироваться по спортивному принципу (поэтому девятый номер на спине Левандовского предпочтительнее, чем на спине Депая).

Данное решение выгодно и с точки зрения коммерции, ведь футболки известных игроков с популярными номерами лучше продаются. Именно поэтому Фати получил 10-й номер после ухода Месси, а Педри восьмой номер после ухода Алвеса.