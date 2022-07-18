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Пулишич: верю, что сборная США может выиграть чемпионат мира

Пулишич: верю, что сборная США может выиграть чемпионат мира
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Полузащитник сборной США и лондонского «Челси» Кристиан Пулишич оценил шансы своей национальной команды на чемпионате мира — 2022 в Катаре.

«Думаю, мы едем на турнир с целью выиграть Кубок мира. Мы поедем туда уверенными и голодными до побед, не собираясь ни перед кем отступать. Чувствуем, что сможем достичь хорошего результата на этом турнире.

Если не верить во что-то, то это и не случится. Мы точно видели вещи и более невероятные, и я действительно верю, что у нас сильная команда, сильная группа ребят, которые могут достичь чего угодно. Это то, как я думаю, и то, во что я буду верить на чемпионате мира», — сказал Пулишич в интервью ESPN.

Напомним, турнир стартует 21 ноября. Сборная США сыграет в группе В, в которой также есть национальные команды Англии, Уэльса и Ирана.

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