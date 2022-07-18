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Футболист «Торпедо» Султонов: в РПЛ нисколько не сложнее играть, чем в Первой лиге

Футболист «Торпедо» Султонов: в РПЛ нисколько не сложнее играть, чем в Первой лиге
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Полузащитник «Торпедо» Мухаммад Султонов прокомментировал поражение в матче первого тура РПЛ с «Сочи» (1:3).

«В РПЛ нисколько не сложнее играть, чем в Первой лиге. Надо играть, как в начале второго тайма с «Сочи». Не знаю, почему не получилось так сыграть в первой половине. Наверное, чего-то боялись. Понимаем, за счёт чего можно обыгрывать «Сочи». У нас были моменты при счёте 1:2. Забей — была бы другая игра. Будем работать.

Ставлю ли какую-то планку в плане голов на сезон? Хочу забить как можно больше. Есть ли цель стать лучшим бомбардиром? Всё может быть.

Паспорт болельщика пока не оформлял — в процессе. Что касается болельщиков, чем их больше, тем лучше для команды.

В команде отличная рабочая атмосфера. В первой игре выиграть не получилось. Будем работать дальше. Дай бог в дальнейших матчах будет результат», — сказал Султонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

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