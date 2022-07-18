«Алания» не сумела обыграть махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги

В матче первого тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Алания» принимала махачкалинское «Динамо». Встреча прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась ничьей со счётом 0:0.



На 80-й минуте встречи защитник «Алании» Алексей Татаев получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.



По итогам прошлого сезона владикавказская «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ныне — Первая лига). Победителем турнира стало московское «Торпедо». Махачкалинское «Динамо» стало победителем группы 1 ФНЛ-2 и добилось повышения в классе.

В следующем туре Первой лиги «Алания» сыграет с «Родиной», а махачкалинское «Динамо» проведёт встречу с «Велесом».