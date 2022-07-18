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«Алания» не сумела обыграть махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги

«Алания» не сумела обыграть махачкалинское «Динамо» в матче Первой лиги
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В матче первого тура Первой лиги сезона-2022/2023 «Алания» принимала махачкалинское «Динамо». Встреча прошла на стадионе имени Султана Билимханова в Грозном и завершилась ничьей со счётом 0:0.

На 80-й минуте встречи защитник «Алании» Алексей Татаев получил прямую красную карточку и был вынужден покинуть поле.

По итогам прошлого сезона владикавказская «Алания» заняла шестое место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги (ныне — Первая лига). Победителем турнира стало московское «Торпедо». Махачкалинское «Динамо» стало победителем группы 1 ФНЛ-2 и добилось повышения в классе.

В следующем туре Первой лиги «Алания» сыграет с «Родиной», а махачкалинское «Динамо» проведёт встречу с «Велесом».

Первая лига. 1-й тур
18 июля 2022, понедельник. 20:00 МСК
Алания
Владикавказ
Окончен
0 : 0
Динамо-Махачкала
Махачкала
Удаления: Татаев – 80' / нет
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