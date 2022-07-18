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Радченко — о предложении Дзюбе из Азербайджана: нет возможности играть в других местах

Радченко — о предложении Дзюбе из Азербайджана: нет возможности играть в других местах
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Бывший футболист сборной России Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном переходе экс-форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в азербайджанский клуб.

«Знаю точно, что Артём хочет продолжить свою карьеру. Если стороны сойдутся, то, вполне возможно, может оказаться в Азербайджане. Что касается спортивных амбиций, то за карьеру у Артёма были не очень хорошие моменты: мы помним, как его отдавали в аренду, где он доказывал, играл в «Томи».

Самое главное, что у него есть желание играть в футбол. Где играть — для него уходит на второй план. Азербайджан — хороший вариант для продолжения карьеры? Просто нет возможности играть в других местах. Может быть, тот проект, который в Азербайджане, его заинтересовал», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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