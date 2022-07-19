У форварда дортмундской «Боруссии» Себастьена Аллера диагностирована опухоль яичка

У нападающего дортмундской «Боруссии» Себастьена Аллера диагностировано серьёзное заболевание, сообщает пресс-служба немецкого клуба.



28-летний форвард пожаловался на плохое самочувствие после тренировки команды, которая прошла утром 18 июля на сборе в Швейцарии. В ходе углублённого медицинского обследования у Аллера была обнаружена опухоль яичка. Игрок покинул расположение команды и вернулся в Дортмунд для прохождения дополнительного обследования в специализированном медицинском центре.



«Эта новость стала шоком для Себастьена и для всех нас. Вся семья «Боруссии» желает Себастьену скорейшего выздоровления. Мы сделаем всё, что в наших силах, чтобы обеспечить ему наилучшее лечение», — отметил спортивный директор дортмундского клуба Себастьян Кель.

Новость по теме Себастьен Аллер поделился эмоциями от перехода в «Боруссию»