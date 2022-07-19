Полузащитник «Реала» Кубо перейдёт в «Реал Сосьедад»

Полузащитник сборной Японии и мадридского «Реала» Такефуса Кубо перейдёт в «Реал Сосьедад», сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети.



По информации Романо, японец подпишет контракт с новым клубом сроком на пять лет. Тем не менее, права на игрока будут у обоих «Реалов» равные. Мадридский клуб отдаёт новому владельцу Кубо только 50% прав на игрока. Стоимость сделки составит € 6,5 млн. В самое ближайшее время 21-летний полузащитник пройдёт медицинский осмотр и подпишет контракт.



Кубо перешёл в «Реал» летом 2019 года из «Токио» на правах свободного агента. В позапрошлом сезоне японец выступал за «Хетафе» на правах аренды, а до этого полузащитник провёл сезон в «Мальорке». Прошлый же сезон он вновь вернулся в аренду в этот клуб. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость 21-летнего полузащитника в € 7,5 млн. За сборную Японии футболист провёл 18 встреч.

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