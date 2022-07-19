Фернандес — о переходе в «Динамо»: никогда не думал, что перейду в Европу так быстро

Центральный защитник парагвайского «Гуарани» Роберто Фернандес высказался о переходе в московское «Динамо».

«Я никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу, я очень горжусь этим. Я благодарю «Гуарани», который дал мне все", — приводит слова Фернандеса D10.

Напомним, ранее президент парагвайского клуба Эмилио Дахер подтвердил трансфер Фернандеса в «Динамо», сообщив, что московский клуб приобретёт 80 % прав на футболиста.

Роберто Фернандес является воспитанником клуба. К 22-м годам Фернандес успел провести за «Гуарани» 70 игр, в которых забил два гола, отдал три голевые передачи и заработал 16 жёлтых карточек при двух удалениях.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,3 млн.

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