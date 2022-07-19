Фернандес — о переходе в «Динамо»: никогда не думал, что перейду в Европу так быстро

Центральный защитник парагвайского «Гуарани» Роберто Фернандес высказался о переходе в московское «Динамо».
«Я никогда не думал, что перейду так быстро и прямо в Европу, я очень горжусь этим. Я благодарю «Гуарани», который дал мне все", — приводит слова Фернандеса D10.
Напомним, ранее президент парагвайского клуба Эмилио Дахер подтвердил трансфер Фернандеса в «Динамо», сообщив, что московский клуб приобретёт 80 % прав на футболиста.
Роберто Фернандес является воспитанником клуба. К 22-м годам Фернандес успел провести за «Гуарани» 70 игр, в которых забил два гола, отдал три голевые передачи и заработал 16 жёлтых карточек при двух удалениях.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,3 млн.
Как «Торпедо» раньше времени праздновало выход в РПЛ.
- 19 июля 2022
-
08:04
-
07:51
-
07:31
-
07:30
-
07:04
-
06:53
-
06:51
-
06:51
-
06:38
-
05:37
-
05:23
-
04:27
-
04:06
-
03:36
-
03:25
-
03:14
-
02:53
-
02:50
-
02:36
-
02:15
-
02:00
-
01:22
-
01:03
-
00:52
-
00:24
-
00:15
-
00:06
-
00:04
-
00:02
- 18 июля 2022
-
23:27
-
23:25
-
23:25
-
23:14
-
23:10
-
23:07