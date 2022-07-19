«Валенсия» отправила три мяча в ворота дортмундской «Боруссии» в товарищеском матче. Видео

Вчера, 18 июля, дортмундская «Боруссия» и «Валенсия» провели товарищеский матч. Встреча на австрийском стадионе «Кэшпоинт Арена» завершилась в пользу испанской команды со счётом 3:1.

Счёт в матче на 40-й минуте открыл нападающий «Валенсии» Гонсалу Гедеш: мяч после удара португальца из-за пределов штрафной рикошетом залетел в ворота «Боруссии». На 50-й полузащитник «летучих мышей» Тьерри Корреа сфолил на Джейми Джермейне Байно-Гиттенсе — пенальти реализовал Марко Ройс. На 58-й минуте Маркос Андре вновь вывел «Валенсию» вперёд, отправив мяч в пустые ворота после серии рикошетов. Окончательный счёт в матче установил Гонсалу Гедеш, вновь отличившись из-за пределов штрафной. 3:1 — победа «Валенсии».

«Боруссия Д» — «Валенсия». Видеообзор товарищеского матча:

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