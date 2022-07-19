Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Никогда и никого не обижал. Носил любовь в сердце». Мирзоян — на прощании с Ярцевым

«Никогда и никого не обижал. Носил любовь в сердце». Мирзоян — на прощании с Ярцевым
Комментарии

Бывший футболист «Спартака» Александр Мирзоян высказался о Георгии Ярцеве на церемонии прощания с бывшим наставником московской команды.

«Мы теряем близкого нам друга и человека. Жора никогда никого не обижал, ровно как и сам не обижался, когда ему что-то говорили. Он любил своих болельщиков, носил любовь в своём сердце. Сейчас это сердце не выдержало. Георгий Саныч отзывался на любые приглашения. Всегда общался с людьми.

Он стоял у истоков создания союза ветеранов футбола. Мы ездили в разные глубинки, у нас была задача помогать людям, ветеранам, вдовам. Жора, ты для меня живой. Пойми, то, что мы смогли, то мы сегодня сделали. Думаю, ты на нас не в обиде. Пусть земля тебя будет пухом. Пусть все твои близкие будут жить светло до тех пор, пока не наступит время встретиться с тобой», — передаёт слова Мирзояна корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Георгий Ярцев — легенда российского футбола. Вся карьера в фотографиях Георгий Ярцев — легенда российского футбола. Вся карьера в фотографиях
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022