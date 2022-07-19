«Зенит» объявил об аренде вратаря Ивана с правом выкупа

«Зенит» на официальном сайте объявил о заключении с «Коринтиансом» арендного соглашения по переходу вратаря Ивана Куарежмы в российский клуб. Сообщается, что 25-летний бразилец проведёт в «Зените» сезон-2022/2023, а у клуба из Санкт-Петербурга будет опция выкупа футболиста.

Напомним, ранее стало известно, что «Зенит» и «Коринтианс» договорились о двойной аренде. В бразильский клуб отправился нападающий Юри Алберто, а состав российского клуба должны были пополнить вратарь Иван и полузащитник Густаво Мантуан.

Иван — воспитанник бразильского клуба «Понте Преда». В «Коринтиансе» он оказался в январе 2022 года (по данным Transfermarkt, перешёл за € 2 млн) и успел провести три матча (два пропущенных мяча, одна игра «на ноль»).