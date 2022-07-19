Болельщик, которому сломали палец на матче «Рубина», посетил тренировку команды

Болельщик «Рубина» Тимур Хайрутдинов, которому стюарды сломали палец на матче команды с «Родиной» (2:0), посетил тренировку казанского клуба. Об этом сообщается в телеграм-канале «Рубина».

Напомним, во время первого тайма матча на трибунах «Ак Барс Арены» произошла потасовка, в результате которой стюарды сломали болельщику палец. Сообщалось, что Хайрутдинов случайно сел не на свой сектор и хотел покинуть его, но встретил сопротивление со стороны стюардов. Позднее его задержали и доставили участок. Хайрутдинову запретили посещать футбольные матчи ближайшие полгода за нарушение порядка. Сам болельщик, посещающий матчи «Рубина» более 20 лет, заявил, что вернётся на стадион после истечения срока запрета на его посещение.