Стюарды сломали болельщику палец во время матча «Рубина»

Болельщик рассказал, как получил травму на стадионе во время матча с «Рубина» с «Родиной» (2:0) в первом туре Первой лиги. Во время первого тайма на трибунах произошла потасовка, в результате которой болельщику сломали палец стюарды.

«Прибежали 7 человек и скрутили, кое-как смог дышать. Задушили всего и сломали палец», — приводит слова болельщика Inkazan.

Напомним, в прошлом сезоне чемпионата России «Рубин» занял предпоследнее, 15-е место, записав в свой актив 29 очков, и вылетел в Первую лигу. Отметим, Рубин» впервые в своей истории покинул высший футбольный дивизион страны.

В следующем туре Первой лиги «Рубин» встретится с «Енисеем». Матч состоится 24 июля в Красноярске на стадионе «Футбол-арена Енисей».