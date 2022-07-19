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Стало известно, какие эпизоды попросил разобрать в ЭСК «Спартак» после матча с «Ахматом»

Стало известно, какие эпизоды попросил разобрать в ЭСК «Спартак» после матча с «Ахматом»
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Московский «Спартак» просит Экспертно-судейскую комиссию (ЭСК РФС) разобрать пять эпизодов в матче с «Ахматом» (1:1) в первом туре Российской Премьер-Лиги.

«41-я минута — вторая жёлтая карточка Мацея Рыбуса.

45+3-я минута — забитый мяч «Ахмата» после истечения добавленного к первому тайму времени.

50-я минута — падение Квинси Промеса в штрафной площади «Ахмата».

77-я минута — попадание мяча в руку Юрия Журавлёва в штрафной площади «Ахмата».

87-я минута — неудаление вратаря «Ахмата» Гиорги Шелии после столкновения с Александром Соболевым», — сообщили корреспонденту «Чемпионата» Илье Никульникову в службе коммуникаций РФС.

Ранее руководитель пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов в интервью «Чемпионату» сообщил, что клуб обратился в ЭСК. Главным арбитром встречи «Ахмат» — «Спартак» был Владислав Безбородов.

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