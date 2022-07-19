Консорциум экс-игрока «Москвы» Макси Лопеса близок к приобретению «Бирмингема»

Консорциум экс-игрока «Москвы» Макси Лопеса и владельца модного бренда Hera Пола Ричардсона в ближайшее время может заключить сделку по покупке «Бирмингема», сообщает Sky Sports.
По информации источника, в английскую футбольную лигу (EFL) была подана заявка на проведение комплексной проверки потенциальных владельцев команды. Если проверка пройдёт успешно, сделка будет заключена в течение трёх недель.
«Это большой проект. У команды огромный потенциал. Когда мы обсуждали проект с Полом, мы верили, что сможем проделать большую работу для города, команды и болельщиков», — отметил Лопес.
Напомним, Лопес выступал за клуб «Москва» с 2007 по 2009 год. Также экс-футболист защищал цвета «Ривер Плейта», «Барселоны», «Милана», «Сампдории», «Торино» и других клубов.
- 19 июля 2022
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