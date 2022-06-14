«Эвертон» может быть продан консорциуму, в члены которого входит соратник Дональда Трампа

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири ведёт переговоры о продаже клуба с бывшим соратником экс-президента США Дональда Трампа и его советника Стивена Бэннона, сообщает Mirror.

Источник сообщает, что Мошири и его покровитель Алишер Усманов рассматривают возможность сокращения своих убытков после получения предложений о продаже доли в клубе от четырёх разных лиц. Однако наибольший прогресс в переговорах был достигнут с предпринимателем Питером Кеньоном, который в разное время занимал должность исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» и «Челси».

Кеньон возглавляет консорциум, в который также входят американский магнат Мациек Камински и Джон Торнтон, миллиардер, занимающийся добычей золота. По сведениям источника, Торнтон имеет тесные связи с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа и выступал в качестве представителя Трампа в торговых переговорах с Китаем.

Между сторонами уже состоялось несколько встреч, и запланированы дальнейшие переговоры о потенциальной сделке, которая, по разным оценкам, может обойтись покупателям в £ 1 млрд.

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