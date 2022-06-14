«Эвертон» может быть продан консорциуму, в члены которого входит соратник Дональда Трампа

Владелец «Эвертона» Фархад Мошири ведёт переговоры о продаже клуба с бывшим соратником экс-президента США Дональда Трампа и его советника Стивена Бэннона, сообщает Mirror.
Источник сообщает, что Мошири и его покровитель Алишер Усманов рассматривают возможность сокращения своих убытков после получения предложений о продаже доли в клубе от четырёх разных лиц. Однако наибольший прогресс в переговорах был достигнут с предпринимателем Питером Кеньоном, который в разное время занимал должность исполнительного директора «Манчестер Юнайтед» и «Челси».
Кеньон возглавляет консорциум, в который также входят американский магнат Мациек Камински и Джон Торнтон, миллиардер, занимающийся добычей золота. По сведениям источника, Торнтон имеет тесные связи с администрацией бывшего президента США Дональда Трампа и выступал в качестве представителя Трампа в торговых переговорах с Китаем.
Между сторонами уже состоялось несколько встреч, и запланированы дальнейшие переговоры о потенциальной сделке, которая, по разным оценкам, может обойтись покупателям в £ 1 млрд.
Как Криштиану Роналду тратит свои миллионы.
- 14 июня 2022
-
09:46
-
09:46
-
09:34
-
09:29
-
09:24
-
09:23
-
09:22
-
09:13
-
09:12
-
09:00
-
08:34
-
08:30
-
08:03
-
07:47
-
07:19
-
07:09
-
06:58
-
06:35
-
06:13
-
05:50
-
05:50
-
05:37
-
05:18
-
05:04
-
04:55
-
04:41
-
04:24
-
04:22
-
04:01
-
03:48
-
03:39
-
03:16
-
03:05
-
03:02
-
02:46