Хохлов высказался о переходе парагвайского защитника Фернандеса в «Динамо»

Бывший главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов поделился мнением о переходе защитника парагвайского клуба «Гуарани» Роберто Фернандеса в российскую команду.
«Динамо» покинули сразу три центральных защитника — Ордец, Бальбуэна и Евгеньев. Это футболисты, выходившие в стартовом составе команды. Естественно, после их ухода позиция центрального защитника стала проблемной — нужно было как можно скорее её закрывать. Сейчас в команду приедет парагвайский защитник Фернандес. Правда, ничего не слышал о нём, поэтому не могу сказать, получится у него влиться в коллектив или нет», — сказал Хохлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.
Роберто Фернандес является воспитанником «Гуарани». К 22 годам Фернандес успел провести за «Гуарани» 70 игр, в которых забил два гола, отдал три голевые передачи и заработал 16 жёлтых карточек при двух удалениях.
- 19 июля 2022
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