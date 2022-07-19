Агент Фернандеса подтвердил переход парагвайского защитника в «Динамо»

Педро Альдаве, агент защитника «Гуарани» Роберто Фернандеса, заявил, что его клиент в скором времени перейдёт в московское «Динамо». Напомним, ранее президент парагвайского клуба Эмилио Дахер подтвердил трансфер Фернандеса в «Динамо», сообщив, что московский клуб приобретёт 80% прав на футболиста.

«Президент «Гуарани» заявил, что сделка по Роберто Фернандесу согласована? Да, я думаю, уже всё согласовано, он переходит в «Динамо», — сказал Альдаве в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.

Роберто Фернандес является воспитанником клуба. К 22 годам Фернандес успел провести за «Гуарани» 70 игр, в которых забил два гола, отдал три голевые передачи и заработал 16 жёлтых карточек при двух удалениях.



Портал Transfermarkt оценивает стоимость защитника в € 1,3 млн.

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