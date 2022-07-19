Экс-вратарь «Сатурна» Кински — о столкновении с ЦСКА: не хотелось драться с Акинфеевым

Бывший чешский вратарь раменского «Сатурна» Антонин Кински поделился воспоминаниями о драке, произошедшей между футболистами подмосковной команды и ЦСКА в матче чемпионата России.



«Я думаю, что это Бастиа спровоцировал конфликт (смеётся). Он был таким и на тренировках, можно сказать, зажигательным. Мы тогда проигрывали 0:1. Жедеру хватило эпизода, и он пошёл драться тоже.



Меня тогда вызвали в сборную Чехии, и у меня сразу после матча был самолёт. Я хотел, чтобы всё побыстрее закончилось и я не опоздал на рейс в Шереметьево, а от Раменского до аэропорта далеко, и там есть пробки. Я стоял у ворот и говорил: «Ребята, что вы делаете? Мне нужно в Чехию лететь». Я в таких драках никогда не участвовал. Не хочу, например, как в хоккее, когда вратари дерутся друг с другом. Мне не хотелось драться с Игорем Акинфеевым.



Жедер впечатлил. Он был мускулатурным, накачанным. С ним драться наверняка было очень неприятно. Внутри «Сатурна» драк никогда не было. Думаю, что за счёт опытных игроков вроде Вити Онопко в раздевалке было всё хорошо», — приводит слова Кински Metaratings.

Напомним, в концовке матча 21-го тура чемпионата России 2004 года «Сатурн» — ЦСКА (0:1) произошла драка. По итогам столкновения главный арбитр удалил с поля двух футболистов «Сатурна» и двух игроков московского клуба. ЦСКА завершил тот сезон на втором месте в турнирной таблице, «Сатурн» — на седьмой строчке. Чемпионом страны стал московский «Локомотив».